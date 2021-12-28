Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился мнением о своей карьере в «Формуле-1».

«Посмотрим, какими видят предстоящие два сезона в «Ред Булл». Я в системе уже восемь лет, это долгий срок. Посмотрим, какой будет ситуация с Ферстаппеном, как они договорятся, но, разумеется, мне нужно думать и о своей карьере.

Я все еще очень молод. Мне 25, и моя цель — стать первым кандидатом для этих ребят, когда им потребуется замена. Все восемь пилотов, которые завершили сезон выше меня, выступают за команды, занявшие первые четыре места в Кубке конструкторов. Для меня важно продемонстрировать, что в случае появления вакансии я буду очевидным выбором. Они сказали, что, наверное, в 2023 году шанс может появиться», — приводит слова Гасли GPFans.

Гасли завершил сезон-2021 на 9-м месте в личном зачете пилотов. Он набрал 110 очков.