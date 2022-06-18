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Сегодня, 20:52

Гасли будет выступать за «Альфа Таури» в следующем сезоне

Иван Шитик
Корреспондент
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Руководитель команды Франц Тост подтвердил, что французский пилот Пьер Гасли продолжит выступать за «Альфа Таури» в следующем сезоне.

«На 100% подтверждено, что Пьер Гасли продолжит в 2023-м выступать за «Альфа Таури». У него действующий контракт, больше мне нечего добавить», — цитирует Тоста The Race.

Действующий контракт Гасли с «Альфа Таури» истекает в конце 2023 года.

На прошлой неделе стало известно, что Серхио Перес продлил контракт с «Ред Булл» на два сезона, что закрыло для французского гонщика дорогу к возвращению в старшую команду австрийского концерна в ближайшее время.

Альфа Таури
Пьер Гасли
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