Вассер: «Трудно понять, почему «Феррари» критикуют после первой же гонки»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер высказался о критике в адрес команды после «Гран-при Бахрейна».

По итогам первого этапа сезона-2023 Карлос Сайнс занял четвертое место, а Шарль Леклер сошел из-за поломки.

«Трудно понять, почему команда подвергается критике после первой же гонки. Если говорить о корреляции между данными симуляций и с трассы, мы в порядке. Вот почему я прошу всех сосредоточиться на эффективности и найти решения проблем, связанных с надежностью, — нас ждет долгий чемпионат. Если ты не выиграл первую гонку, это не значит, что ты вне игры. Бахрейн стал плохим этапом в каких-то отношениях и хорошим — в других», — приводит слова Вассера F1i.com.

Второй этап сезона-2023 «Формулы-1» пройдет с 17 по 19 марта в Джидде (Саудовская Аравия).