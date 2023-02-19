Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 16:58

Вассер: «Давление в «Феррари» сильнее, чем в любой другой команде»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер сравнил работу в новом коллективе и в «Альфа Ромео».

«Взяться за такую задачу — большая честь, но и высокая ответственность. Давление в «Феррари» сильнее, чем в любой другой команде. Впрочем, это и вдохновляет. Стремление к успеху здесь у всех на уровне ДНК. Мне предстоит многому научиться, и, вероятно, этот процесс будет идти постоянно. У нас не будет каких-то радикальных изменений, речь идет о небольших изменениях», — приводит слова Вассера Auto Motor und Sport.

В сезоне-2022 «Феррари» заняла вторую строчку в зачете Кубка конструкторов, набрав 554 очка. Чемпионом стал «Ред Булл» (759 очков).

Формула-1
Феррари
0
Читайте также
«Русский есть русский». Польский мотогонщик требует выгнать из страны коллегу, больного раком
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Блинкен предупредил Китай о последствиях в случае помощи России в СВО
Песков назвал слова Нуланд о Крыме подтверждением глубины разногласий РФ и США
«РИА Новости»: бойцам ВСУ запретили брать еду у жителей Черниговской области
Немцы указали на безграмотность Бербок после слов про поворот Москвы на 360 градусов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ландо Норрис: «Плотность команд в пелотоне в сезоне-2023 будет еще выше, чем в прошлом году»
Новости
RSS RSS
Все новости