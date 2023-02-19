Вассер: «Давление в «Феррари» сильнее, чем в любой другой команде»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер сравнил работу в новом коллективе и в «Альфа Ромео».

«Взяться за такую задачу — большая честь, но и высокая ответственность. Давление в «Феррари» сильнее, чем в любой другой команде. Впрочем, это и вдохновляет. Стремление к успеху здесь у всех на уровне ДНК. Мне предстоит многому научиться, и, вероятно, этот процесс будет идти постоянно. У нас не будет каких-то радикальных изменений, речь идет о небольших изменениях», — приводит слова Вассера Auto Motor und Sport.

В сезоне-2022 «Феррари» заняла вторую строчку в зачете Кубка конструкторов, набрав 554 очка. Чемпионом стал «Ред Булл» (759 очков).