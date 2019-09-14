Французский хирург: Шумахеру в Париже лечат сердце

Хирург и специалист по стволовым клеткам Мишель Пуше высказал уверенность в том, что семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер был доставлен во французскую клинику Жоржа Помпиду из-за проблем с сердцем. Ранее стало известно, что гонщик проходил лечение стволовыми клетками.

— Не имея полной клинической картины, сложно говорить о точном лечении пациента, — цитирует Пуше sportsmole.co.uk. — Однако если учесть, в какое отделение он попал и личность лечащего врача, то речь не идет о мозге. Что касается лечения мозга стволовыми клетками, то подобные исследования провоились в России, во Франции и Швеции. Например, изучали влияние стволовых клеток на болезнь Паркинсона. Результаты были интересными, но кратковременными.

Насколько я знаю, нет исследований, где бы пациентов в коме или вегетативном состоянии лечили стволовыми клетками. В таких случаях клетки безвозвратно мертвы.

Напомним, 29 декабря 2013 года Шумахер получил тяжелую травму головы, катаясь на горных лыжах. Более 5 месяцев он находился в коме, из которой его вывели только в начале сентября 2014 года. После травмы он ни разу не появлялся на публике.

Тайная госпитализация Шумахера. Легенду «Формулы-1» спасут стволовые клетки?

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