Франц Тост: «Рейсинг Пойнт» показывает, что для успеха проще покупать готовые болиды у топ-команд"

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился мнением о болидах «Рейсинг Пойнт», которые команда использует для выступления в сезоне-2020 «Формулы-1». Команду обвиняют в практически полном копировании машин «Мерседеса» сезона-2019, что помогло ей показывать более успешные результаты.

— «Рейсинг Пойнт» демонстрирует нам, что для успеха, возможно, проще просто покупать готовые болиды у топ-команд, — цитирует GPBlog Тоста. — Пуристам, которые хотят видеть готовые машины, такой путь не понравится. Выходит, что каждой команде больше не нужно заниматься разработкой машины и исследованием улучшений.

Надеюсь, что ситуация в «Формуле-1» изменится в 2022 году, когда вступит в силу новый технический регламент. Сейчас ни у кого нет шансов в борьбе с «Мерседесом», «Ред Буллом» или «Феррари». У этих команд настолько хорошо выстроена структура, что вы чаще всего останетесь позади. «Формула-1» — это развлечение, люди хотят видеть сражения на трассе. Зритель не хочет смотреть, как Льюис Хэмилтон, лидируя в гонке, может позволить себе лишний пит-стоп в конце гонки, потому что давно оторвался от всех остальных.