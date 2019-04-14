Франц Тост: "Решили снять Квята, чтобы сэкономить ресурс мотора"

Руководитель "Торо Россо" Франц Тост ​подтвердил, что решение о сходе россиянина Даниила Квята​ с дистанции на "Гран-при Китая" на 43-м круге было тактическим. Также Тост отметил, что не согласен с решением судей, которые признали Квята виновным в аварии на первом круге.

– У Квята, к сожаление, не получилось провести гонку также успешно, как это сделал Элбон, – приводит слова Тоста пресс-служба "Торо Россо". – У него случилась авария на первом круге, когда его ударили сзади. Это дестабилизировало его машину. В этот же момент Норрис, который возвращался на трассу, ударил Даниила в переднюю часть машины.

Даниил ничего не мог сделать, однако судьи оштрафовали его проездом через пит-лейн. Во время гонки на пит-стопе мы заметили повреждение носового обтекателя, которое произошло из-за аварии на первом круге. Пришлось остановиться потом еще раз, чтобы поменять переднее крыло. Это отбросило его еще на круг. Поэтому мы решили снять машину с дистанции, чтобы сэкономить ресурс мотора.

Мы разочарованы. Даниил хорошо выступал. Уверен, что он мог бы набрать сегодня очки.