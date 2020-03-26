Франц Тост рассказал, почему Квят отказался участвовать в виртуальные гонки

Руководитель «АльфаТаури» Франц Тост рассказал, почему гонщики команды отказались участвовать в виртуальных гонках, которые проводятся в ожидании старта сезона-2020 в «Формуле-1», отложенного из-за пандемии коронавируса.

— Я говорил с обоими нашими пилотами, но они отказались от участия в виртуальных соревнованиях, — приводит Motorsport-Total слова Тодта. — У Пьера Гасли уже был подобный опыт, но сейчас у него просто нет необходимого оборудования. Даниилу Квяту же это просто не нравится.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 435 006 человек. Умерших — 19 625, выздоровевших — 111 822. Основные очаги распространения COVID-19 — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В России на данный момент 658 выявленных случаев заражения инфекцией, умерших — нет.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется //

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список