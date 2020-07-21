Франц Тост подтвердил, что «Альфа Таури» специально проигнорировала Квята

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост подтвердил предположение о том, что на «Гран-при Венгрии» команда осознанно проигнорировала предложение Даниила Квята.

Российский гонщик предложил перейти с дождевых шин на слики прямо перед стартом, но ничего не услышал в ответ в радиоэфире.

«На прогревочном круге нельзя общаться с гонщиком и давать ему такую информацию, — цитирует Тоста Autosport. — И мы не стали этого делать».

Даниил Квят, перешедший на слики в конце второго круга, финишировал 12-м на Гран-при Венгрии