Франц Тост подтвердил, что «Альфа Таури» специально проигнорировала Квята
13:27
Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост подтвердил предположение о том, что на «Гран-при Венгрии» команда осознанно проигнорировала предложение Даниила Квята.
Российский гонщик предложил перейти с дождевых шин на слики прямо перед стартом, но ничего не услышал в ответ в радиоэфире.
«На прогревочном круге нельзя общаться с гонщиком и давать ему такую информацию, — цитирует Тоста Autosport. — И мы не стали этого делать».
Даниил Квят, перешедший на слики в конце второго круга, финишировал 12-м на Гран-при Венгрии
Дополнительная информация:
https://autosport.com.ru/f1/63649-alphatauri-specialno-proignorirovala-daniila-kvyata
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