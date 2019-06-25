Франц Тост: "Почему нельзя вернуть Квята в "Ред Булл"?"

Руководитель "Торо Россо" Франц Тост высказал свое мнение насчет российского пилота Даниила Квята. Ранее появилась информация, французского пилота "Ред Булла" Пьера Гасли​ может заменить Квят.

– Квят – пилот "Ред Булла", которого арендовал "Торо Россо", – цитирует Тоста motorsport.com. – Посмотрим, что произойдет в будущем. Я буду рад, если Даниил снова окажется в топ-команде, в "Ред Булле". Почему? Думаю, у него есть скорость. Если все обстоятельства сойдутся, то он может показывать хорошие результаты.

Возвращение Квята не станет потерей лица для Ред Булла. Главное в "Формуле-1" – это выступление. Если пилот его показывает, то почему его нельзя вернуть?