Франц Тост: «Квяту не хватило пары кругов, чтобы пройти Риккьярдо»

Руководитель команды «Альфа Таури» Франц Тост прокомментировал выступление российского гонщика Даниила Квята на «Гран-при Эмилии-Романьи». Россиянин занял четвертое место. Третьим Даниэл Риккьярдо, представляющий «Рено».

«Даниил провел хорошую гонку, — цитирует Тоста Autosport. — Довольно долго он шел восьмым, пока мы не решили зазвать его в боксы на 14-м круге и перейти на жесткие шины. После этого он проехал серию кругов в высоком темпе и был одним быстрейших на трассе. Он хорошо сдерживал Сайнса и одновременно приближался к Албону.

На 55-м круге объявили режим сейфти-кара, и наши стратеги приняли решение переобуть Даниила на шины Soft. Это было фантастическое решение, благодаря ему Даниил сразу же обогнал Переса и Албона, а спустя несколько поворотов — еще и Леклера. К сожалению, гонка закончилась слишком рано — пары кругов не хватило, чтобы пройти Риккьярдо. Тем не менее, четвертое место стало для Даниила лучшим результатом в этом году, и команда отлично поработала в квалификации и в гонке».

Выиграл гонку пилот команды «Мерседес», лидер сезона Льюис Хэмилтон.