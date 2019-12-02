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Франц Тост: «Квят провел одну из сильнейших гонок в сезоне»

06:15
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Руководитель «Торо Россо» Франц Тост прокомментировал итоги «Гран-при Абу-Даби» для Даниила Квята. Он показал 9-й результат.

— Даниил провел одну из сильнейших гонок в году, — цитирует Тоста официальный сайт команды. — Он был очень быстр на «харде» и показывал конкурентоспособную скорость. Мы позвали его на 40-м круге для перехода на «софт», он был очень быстр и на нем. К сожалению, при обгоне Хюлькенберга повредил переднее антикрыло, из-за чего потерял скорость на последних кругах.

Хэмилтон выиграл «Гран-при Абу-Даби», Квят — девятый

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