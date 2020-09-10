Франц Тост: «Квят еще может освоиться в «Альфа Таури». К концу октября узнаем больше о составе на 2021 год»

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал о том, когда команда планирует утвердить состав на сезон-2021.

— Пьер Гасли пилотирует отлично, Даниил Квят же потерпел несколько неудач в этом году из-за ошибок со стороны команды, — цитирует GrandPX Тоста. — К примеру, ситуация, которая произошла на трассе в Сильверстоуне — на совести команды. Что касается состава пилотов — пока говорить о решении слишком рано. Квят еще не совсем освоился в болиде, но это может измениться. В «Ред Булле» есть только два человека, которые решают, кто займет место в наших четырех машинах — Дитрих Матешиц и Хельмут Марко. Думаю, к концу октября мы будем знать больше.

В сезоне-2020 Квят набрал 4 очка, его партнер по команде, Пьер Гасли набрал 43 очка и стал победителем «Гран-при Италии» в минувшие выходные.