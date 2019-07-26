Франц Тост хочет сохранить Квята и Албона в "Торо Россо"

Руководитель "Торо Россо" Франц Тост заявил, что хотел бы сохранить пару боевых пилотов - Даниила Квята и Алекса Албона - в 2020 году.

«У нас есть два очень хороших гонщика. Мы и раньше знали, что Даниил – быстр. Сейчас он повзрослел и показывает очень хорошие результаты, - приводит слова Тоста Motorsport Week.

Алекс же, с моей точки зрения, стал приятным сюрпризом. Думаю, он проведет сильную вторую половину сезона, потому что лучше изучит машину, привыкнет к "Формуле-1".

Лично я надеюсь, что мы продолжим работать с этими двумя пилотами. Но окончательное решение остается за "Ред Буллом".

В нынешнем чемпионате Квят набрад 12 очков и занимает 14-е место в общем зачете. Албон с 7-ю очками занимает 15-е место.