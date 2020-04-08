Франц Тост: «Если гонки начнутся в июне, то мы отделаемся синяками. В противном случае будет катастрофа»

Руководитель «АльфаТаури» Франц Тост рассказал об убытках, которые несут команды «Формулы-1» в связи с отсутствием гонок из-за пандемии коронавируса.

— Если мы начнем проводить гонки в июне, то отделаемся синяками, — цитирует Wheels 24 Тоста. — В противном случае ситуация станет критической. Убытки нашей команды из-за отмены каждого этапа составляют от 1,5 до 2 миллионов евро. Если гонок не будет в течение года, то мы, очевидно, столкнемся с экономической катастрофой. Только Liberty Media (компания-владелец «Формулы-1» — прим. «СЭ») может дать нам отправную точку. Эта компания несет ответственность за деньги спонсоров, продажу телеправ и так далее.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса.

По последним данным Worldometers на день 8 апреля всего выявлено 1 433 055 случаев заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 82 138 человек, выздоровело — 302 367.

На день 8 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 8 672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.