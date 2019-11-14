Фотограф покинул «Мерседес» из-за Хэмилтона

Фотограф Пол Рипке рассказал о причинах ухода из «Мерседеса». Гонка в Абу-Даби станет последней для него.

- Я не был недоволен, — цитирует фотографа Motorsport со ссылкой на Bild. — Моя первая гонка после летнего перерыва была в Монце. Я пытался построить свою работу несколько иначе, попробовать что-то новое, но ничего не сработало. Затем я приехал в Сингапур, потом в Мексику — и в какой-то момент я понял, что это больше не доставляет мне удовольствия, я больше не хочу быть командным фотографом.

В этом году с Льюисом было нелегко. Он сам не знает, что он хочет или что он должен делать с социальными сетями. А если он этого не знает, то я ему не совсем подхожу. Отношения уже не такие, как раньше.