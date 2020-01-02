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«Формула-1»: юбилейный логотип к 70-летию гонок

18:01

Владельцы «Формулы-1» представили новый логотип, созданный к 70-летнему юбилею. С 6 января он появится на всех цифровых платформах.

— Прошлое «Формулы-1» дает энергию для ее будущего, а новый логотип знаменует важную веху и позволяет заглянуть вперед. Празднование 70-летнего юбилея — это когда прошлое становится частью настоящего, а все мы с уверенностью и гордостью смотрим в будущее, — говорится в пресс-релизе.

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