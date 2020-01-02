«Формула-1»: юбилейный логотип к 70-летию гонок
18:01
Владельцы «Формулы-1» представили новый логотип, созданный к 70-летнему юбилею. С 6 января он появится на всех цифровых платформах.
— Прошлое «Формулы-1» дает энергию для ее будущего, а новый логотип знаменует важную веху и позволяет заглянуть вперед. Празднование 70-летнего юбилея — это когда прошлое становится частью настоящего, а все мы с уверенностью и гордостью смотрим в будущее, — говорится в пресс-релизе.
The Formula 1 World Championship rings in its 70th year of existence in 2020, a milestone marked by the unveiling of a few dedicated logos. https://t.co/r7PIeSMBYL— F1i (@F1icom) January 2, 2020
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