«Формула-1»: юбилейный логотип к 70-летию гонок

Владельцы «Формулы-1» представили новый логотип, созданный к 70-летнему юбилею. С 6 января он появится на всех цифровых платформах.

— Прошлое «Формулы-1» дает энергию для ее будущего, а новый логотип знаменует важную веху и позволяет заглянуть вперед. Празднование 70-летнего юбилея — это когда прошлое становится частью настоящего, а все мы с уверенностью и гордостью смотрим в будущее, — говорится в пресс-релизе.