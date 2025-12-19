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19 декабря 2025, 20:00

«Формула-1» в 2025 году зафиксировала рекордную аудиторию

Ана Горшкова
Корреспондент

«Формула-1» сообщила о рекордных показателях в 2025 году. Глобальная аудитория выросла до 827 миллионов болельщиков по всему миру, что на 12 процентов больше, чем годом ранее.

Также аудитория «Формулы-1» становится моложе: 43 процента — люди младше 35 лет, а 48 процентов новых болельщиков, присоединившихся в этом году, — женщины.

Количество подписчиков в соцсетях организации достигло 114,5 миллиона (в 2024-м — 97,4, в 2018-м — 18,7). Суммарная посещаемость всех этапов Гран-при сезона-2025 достигла отметки 6,7 миллиона зрителей. Рекорды по посещаемости установили, в частности, Гран-при Великобритании (500 000 зрителей) и Гран-при Австралии (465 000 зрителей).

Источник: Формула-1
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