«Формула-1» утвердила шесть этапов, на которых пройдут спринты в 2023 году

«Формула-1» официально утвердила список «Гран-при», в рамках которых в 2023 году пройдут спринтерские заезды, сообщает пресс-служба «королевских гонок».

В новом сезоне количество спринтов в «Формуле-1» возрастет до шести.

Спринты запланированы на «Гран-при Азербайджана», «Гран-при Австрии», «Гран-при Бельгии», «Гран-при Катара», «Гран-при США» и «Гран-при Сан-Паулу».

Трассы для спринтов выбраны по результатам исследований, целью которых было определение наиболее подходящих вариантов для такого формата уик-энда. Во внимание принимались возможности для обгонов и плотной борьбы, а также наличие скоростных участков.

Согласно формату «Гран-при», в рамках уик-энда в пятницу проходит свободная практика и квалификация к спринту, в субботу — вторая сессия свободных заездов и квалификация в виде спринтерской гонки, по итогом которой формируется стартовая решетка для воскресных заездов. По итогам спринта гонщики также зарабатывают очки.