«Формула-1» согласилась включить 11-ю команду в чемпионат

«Формула-1» дала согласие на расширение числа участников чемпионата до 11 команд с 2026 года, сообщает Racingnews365.

Предполагается, что «Формула-1» может одобрить ранее отклоненную заявку команды «Андретти-Кадиллак». После изначального отказа включить команду в чемпионат министерство юстиции США начало антимонопольное расследование против владельцев «Формулы-1».

Официальное заявление со стороны «Королевских гонок» по включению 11-й команды в чемпионат ожидается ближайшее время — до Гран-при Катара.