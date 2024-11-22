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Сегодня, 11:32

«Формула-1» согласилась включить 11-ю команду в чемпионат

Даниил Аршавский
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«Формула-1» дала согласие на расширение числа участников чемпионата до 11 команд с 2026 года, сообщает Racingnews365.

Предполагается, что «Формула-1» может одобрить ранее отклоненную заявку команды «Андретти-Кадиллак». После изначального отказа включить команду в чемпионат министерство юстиции США начало антимонопольное расследование против владельцев «Формулы-1».

Официальное заявление со стороны «Королевских гонок» по включению 11-й команды в чемпионат ожидается ближайшее время — до Гран-при Катара.

Источник: Racingnews365
Формула-1
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