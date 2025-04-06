Ферстаппен выиграл «Гран-при Японии», Норрис и Пиастри — в тройке

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем «Гран-при Японии».

Второе место занял гонщик «Макларена» Ландо Норрис, отстав от лидера на +1,423 секунды. Третьим стал его одноклубник Оскар Пиастри (+2,129).

Во время выезда после первого пит-стопа Ферстаппен и Норрис едва не столкнулись. Британец вынужден был совершить объезд по траве, в результате чего потерял около секунды.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» выиграл первую гонку в сезоне-2025.

После трех «Гран-при» в личном зачете лидирует Норрис, который набрал 62 очка. Второе место занимает Ферстаппен — 61 очко, третье — Пиастри (49).

В Кубке конструкторов лидирует «Макларен» — 111 очков. Второе место у «Мерседеса (75), третье — у «Ред Булл» (61).

Следующий этап состоится в Бахрейне 13 апреля.