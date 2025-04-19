Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 21:13

Ферстаппен выиграл квалификацию на «Гран-при Саудовской Аравии», опередив Пиастри на 0,01 секунды

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Макс Ферстаппен.
Фото AFP

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию на «Гран-при Саудовской Аравии».

Нидерландец проехал свой лучший круг за 1 минуту и 27,294 секунды. Второе место занял гонщик «Макларен» Оскар Пиастри, уступивший Ферстаппену 0,010 секунды. На третьей строчке — Джордж Расселл из «Мерседес», который проиграл 0,113 секунды.

Лидер личного зачета Ландо Норрис («Макларен») попал в аварию в третьем сегменте квалификации, не смог установить время и занял 10-е место.

Гонка на «Гран-при Саудовской Аравии» состоится в воскресенье, 20 апреля и начнется в 20.00 (мск).

Формула-1
Макларен
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Оскар Пиастри
Читайте также
Яна Рудковская в ярости: «Ты унижал детей!» – громкий скандал с тренером Розановым, домогательства к Жилиной и перспективы суда
ВС России освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Рудковская вступилась за Жилину из-за скандала с тренером Розановым
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: прямая трансляция из храма Гроба Господня
«Вашингтон» сыграет с «Монреалем» в первом раунде Кубка Стэнли
Россия объявила пасхальное перемирие. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Трактор» повел 3-1, «Динамо» сравняло счет с «Ак Барсом»
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Панарин угодил в секс-скандал
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
Изменения в тренерском штабе СКА
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Кто заменит Илью Воробьева в ЦСКА?
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Квалификацию «Гран-при Саудовской Аравии» остановили из-за аварии Норриса

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости