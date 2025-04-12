Пиастри выиграл квалификацию на «Гран-при Бахрейна», Расселл занял второе место

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри выиграл квалификацию на «Гран-при Бахрейна».

В третьем сегменте австралиец проехал круг за 1 минуту и 29,841 секунды. Второе место занял гонщик «Мерседес» Джордж Расселл, уступивший Пиастри 0,168 секунды. На третьей строчке — Шарль Леклер («Феррари», отставание +0,334 секунды).

Лидер личного зачета сезона-2025 и партнер Пиастри по команде Ландо Норрис показал шестое время (+0,426), действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен («Ред Булл») стал седьмым с отставанием +0,582.

Гонка на «Гран-при Бахрейна» пройдет в воскресенье, 13 апреля и начнется в 18.00 (мск).