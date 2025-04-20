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Пиастри выиграл «Гран-при Саудовской Аравии», Ферстаппен финишировал вторым, Леклер — третий

Сергей Ярошенко
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Оскар Пиастри выиграл «Гран-при Саудовской Аравии».
Фото Reuters

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри выиграл «Гран-при Саудовской Аравии».

Гонщик стартовал со второй позиции благодаря результатам квалификации. Он опередил финишировавшего вторым Макса Ферстаппен («Ред Булл») на 2,843 секунды. Третью строчку занял пилот «Феррари» Шарль Леклер (отставание +8,104 секунды).

Пиастри одержал пятую победу в «Формуле-1» и третью в сезоне-2025. 24-летний австралиец поднялся на первое место в личном зачете с 99 очками.

Следующий этап сезона-2025 пройдет в Майами (США)

Автогонки «Формула 1»

Чемпионат мира

5-й этап

«Гран-при Саудовской Аравии»

1. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren)

2. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — отставание 2,843

3. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 8,104

4. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 9,196

5. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 27,236

6. Андреа Кими Антонелли (Италия, Mercedes) — 34,688

7. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Ferrari) — 39,073

8. Карлос Сайнс (Испания, Williams) — 64,630

9. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 66,515

10. Исак Хаджар (Франция, Racing Bulls) — 67,091

11. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 75,917

12. Лиам Лоусон (Новая Зеландия, Red Bull) — 78,451

13. Оливер Берман (Великобритания, Haas) — 79,194

14. Эстебан Окон (Франция, Haas) — 99,723

15. Нико Хюлькенберг (Германия, Sauber) — 1 круг

16. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 круг

17. Габриэль Бортолето (Бразилия, Sauber) — 1 круг

18. Джек Дуэн (Австралия, Alpine) — 1 круг

Не финишировали: Юки Цунода (Япония, Racing Bulls), Пьер Гасли (Франция, Alpine)

Личный зачет: 1. Оскар Пиастри — 99. 2. Ландо Норрис — 89. 3. Макс Ферстаппен — 87. 4. Джордж Расселл — 73. 5. Шарль Леклер — 47. 6. Андреа Кими Антонелли — 38. 7. Льюис Хэмилтон — 31. 8. Александр Албон — 20. 9. Эстебан Окон — 14. 10. Ленс Стролл — 10. 11. Пьер Гасли — 6. 12. Нико Хюлькенберг — 6. 13. Оливер Берман — 6. 14. Карлос Сайнс — 5. 15. Юки Цунода — 5. 16. Исак Хаджар — 5. 17. Фернандо Алонсо — 0. 18. Лиам Лоусон — 0. 19. Джек Дуэн — 0. 20. Габриэль Бортолето — 0

Кубок конструкторов: 1. McLaren — 188. 2. Mercedes — 111. 3. Red Bull — 87. 4. Ferrari — 78. 5. Williams — 25. 6. Haas — 20. 7. Aston Martin — 10. 8. Racing Bulls — 10. 9. Alpine — 6. 10. Sauber — 6

Макларен
Ред Булл
Феррари
Макс Ферстаппен
Оскар Пиастри
Шарль Леклер
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