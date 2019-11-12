«Формула-1» рассчитывает достичь нулевого баланса выброса углерода к 2030 году

Генеральный директор «Формулы-1» Чейз Кэри рассказал о планах по повышению экологичности «Королевских гонок». По его словам, «Формула-1» может прийти к нулевому углеродному балансу к 2030 году.

— Мы осознаем важную роль, которую должны сыграть многие организации в решении этой проблемы, — цитирует GPToday Кэри. — Используя огромный талант, страсть и стремление к инновациям, которые есть у всех в сообществе «Формулы-1», мы надеемся оказать положительное влияние на окружающую среду. Действия, которые мы предпринимаем с сегодняшнего дня, уменьшат наш углеродный след и сведут к нулю баланс к 2030 году. Наши двигатели продолжат стремиться к нулевым выбросам углерода. Также мы соответствующим образом скорректируем организацию уик-эндов, логистику, чтобы использовать больше альтернативных источников энергии.