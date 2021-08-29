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«Формула-1» провела самую короткую гонку в истории

20:31
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«Гран-при Бельгии» стал самой короткой гонкой в истории «Формулы-1», сообщает Motorsport.

Пилоты провели лишь три круга за машиной безопасности из-за сильного дождя. Гонщики преодолели 52,92 км.

Ранее рекорд принадлежал «Гран-при Австралии» 1991 года (14,008 км). Гонка в Аделаиде продолжалась 16 кругов, итоговый протокол был сформирован по итогам 14 кругов.

Победителем этапа в Бельгии стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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Иван Шитик все материалы автора

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