«Формула-1» провела самую короткую гонку в истории

«Гран-при Бельгии» стал самой короткой гонкой в истории «Формулы-1», сообщает Motorsport.

Пилоты провели лишь три круга за машиной безопасности из-за сильного дождя. Гонщики преодолели 52,92 км.

Ранее рекорд принадлежал «Гран-при Австралии» 1991 года (14,008 км). Гонка в Аделаиде продолжалась 16 кругов, итоговый протокол был сформирован по итогам 14 кругов.

Победителем этапа в Бельгии стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.