Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

«Формула-1» проведет расследование аварии Грожана

30 ноября 2020, 22:54
Место аварии. Фото "Формула-1".
Место аварии. Фото "Формула-1".
Теги:

В «Формуле-1» пообещали тщательно расследовать обстоятельства аварии пилота «Хааса» Ромена Грожана. Об этом заявил гоночный директор «Больших призов» Майкл Маси.

«Вы видели энергию удара, — цитирует Маси Autosport. — Прийти и оценить последствия — это все, что вы можете в такой ситуации. Но FIA проведет тщательное расследование инцидента, чтобы понять, что мы можем сделать лучше — будь это защита автомобиля, экипировка пилота или защитные конструкции на трассе. Мы изучим инцидент и разберемся, как можем в короткие сроки улучшить безопасность».

После аварии на старте болид Грожана загорелся и получил серьезные повреждения. Сам гонщик смог выбраться из машины, после чего был госпитализирован. Уже завтра его могут выписать из больницы. Гонка была остановлена более чем на час, в итоге ее выиграл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/66532-maykl-masi-fia-provedyot-tshchatelnoe-rassledovanie-avarii-grozhana

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир