«Формула-1» проведет расследование аварии Грожана

В «Формуле-1» пообещали тщательно расследовать обстоятельства аварии пилота «Хааса» Ромена Грожана. Об этом заявил гоночный директор «Больших призов» Майкл Маси.

«Вы видели энергию удара, — цитирует Маси Autosport. — Прийти и оценить последствия — это все, что вы можете в такой ситуации. Но FIA проведет тщательное расследование инцидента, чтобы понять, что мы можем сделать лучше — будь это защита автомобиля, экипировка пилота или защитные конструкции на трассе. Мы изучим инцидент и разберемся, как можем в короткие сроки улучшить безопасность».

После аварии на старте болид Грожана загорелся и получил серьезные повреждения. Сам гонщик смог выбраться из машины, после чего был госпитализирован. Уже завтра его могут выписать из больницы. Гонка была остановлена более чем на час, в итоге ее выиграл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.