«Формула-1» проведет киберспортивный турнир вместо отмененных гонок

Организаторы «Формулы-1» запускают киберспортивный турнир. Он пройдет в онлайне вместо основного соревнования, которое перенесли из-за пандемии коронавируса.

Турнир проведут в гоночном симуляторе F1 2019. В нем поучаствуют как действующие гонщики «Формулы-1», так и приглашенные гости, которых объявят позже. Заезды будут транслироваться на официальных каналах соревнования на YouTube, Twitch и Facebook.

Первая виртуальная гонка пройдет сегодня на трассе «Сахир» в Бахрейне. Из-за различия в уровне игры участников чемпионата, настройки будут выставлены таким образом, чтобы соблюсти баланс между соревнованием и развлечением. Они включают в себя уменьшенный урон от столкновений.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 307 278 человек. Умерших — 13049, выздоровевших — 92 373. В России на данный момент 306 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.