«Формула-1» продлила соглашение о проведении «Гран-при Италии» в Монце до сезона-2031

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» объявило о продлении контракта на проведение «Гран-при Италии» в Монце до 2031 года.

«Я рад, что «Гран-при Италии» останется в календаре до 2031 года. Монца — это сердце истории «Формулы-1», и каждый год здесь царит уникальная атмосфера, когда огромное количество тифози собираются, чтобы поддержать «Феррари» и пилотов», — заявил генеральный директор «Ф-1» Стефано Доменикали.

Гран-при «Формулы-1» проходят в Монце с 1950 года. Исключением стала только гонка сезона-1980, которая состоялась в Имоле.

Трасса в Монце считается одной из самых быстрых в календаре «Королевских гонок». Она насчитывает 11 поворотов, а ее длина составляет 5 793 метра (по центральной линии).