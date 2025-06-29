«Формула-1» продлила контракт с «Гран-при Австрии» до 2041 года

Пресс-служба «Формулы-1» объявила, что контракт на проведение «Гран-при Австрии» продлен до 2041 года.

«Австрия уже давно является невероятно особенным этапом для «Формулы-1», поэтому здорово, что мы обеспечили долгосрочное будущее «Гран-при», столь глубоко укоренившегося в истории спорта», — заявил генеральный директор «Ф-1» Стефано Доменикали.

«Гран-при Австрии» входил в календарь «Формулы-1» в 1964-2003 годах и вернулся в него в 2014-м. Больше всего побед на этом этапе одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

В этом году этап в Австрии проходит с 27 по 29 июня.