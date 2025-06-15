«Формула-1» продлила контракт на проведение «Гран-при Лас-Вегаса» на два сезона

«Формула-1» договорилась о продлении контракта на проведение «Гран-при Лас-Вегаса» до 2027 года включительно, сообщает AP.

Руководитель «Гран-при Лас-Вегаса» и коммерческий директор «Формулы-1» Эмили Празер заявила, что в планах — оставить этап чемпионата в календаре на более продолжительное время.

«Мы хотим быть уверены, что продолжаем совершенствовать то, что делаем. Но цель — это гораздо более долгосрочное соглашение. Как мы все знаем, в гонке были свои трудности, но мы выходим из них», — сказала Празер.

Первая гонка в Лас-Вегасе прошла в 2023 году по трехлетнему контракту. В 2025 году она запланирована на 22-23 ноября.