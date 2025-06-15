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«Формула-1» продлила контракт на проведение «Гран-при Лас-Вегаса» на два сезона

Павел Лопатко

«Формула-1» договорилась о продлении контракта на проведение «Гран-при Лас-Вегаса» до 2027 года включительно, сообщает AP.

Руководитель «Гран-при Лас-Вегаса» и коммерческий директор «Формулы-1» Эмили Празер заявила, что в планах оставить этап чемпионата в календаре на более продолжительное время.

«Мы хотим быть уверены, что продолжаем совершенствовать то, что делаем. Но цель это гораздо более долгосрочное соглашение. Как мы все знаем, в гонке были свои трудности, но мы выходим из них», сказала Празер.

Первая гонка в Лас-Вегасе прошла в 2023 году по трехлетнему контракту. В 2025 году она запланирована на 22-23 ноября.

Источник: AP
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Формула-1
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