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Сегодня, 13:17

«Формула-1» продлила контракт на проведение «Гран-при Бахрейна» до 2036 года

Иван Торопцев
Корреспондент

«Формула-1» объявила о продлении контракта на проведение «Гран-при Бахрейна».

Новое соглашение на проведение этапов «Королевских гонок» на автодроме в Сахире действует до 2036 года.

«Гран-при Бахрейна» дебютировал в «Формуле-1» в 2004 году. Гонки в Сахире проходили с 2004 по 2010 год и с 2012 года по нынешний момент. В 2011 году этап в Бахрейне был отменен из-за нестабильной ситуации в стране.

«Гран-при Бахрейна» станет первым этапом сезона-2022 и пройдет с 18 по 20 марта. Также на трассе в Сахире состоятся официальные предсезонные тесты, которые пройдут с 10 по 12 марта — за неделю до начала нового сезона.

Источник: https://www.formula1.com/en/latest/article.formula-1-to-race-in-bahrain-until-2036-after-contract-extension.58M0iU77Mms2joX23SYiP2.html
Формула-1
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