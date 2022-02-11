«Формула-1» продлила контракт на проведение «Гран-при Бахрейна» до 2036 года

«Формула-1» объявила о продлении контракта на проведение «Гран-при Бахрейна».

Новое соглашение на проведение этапов «Королевских гонок» на автодроме в Сахире действует до 2036 года.

BREAKING: The Bahrain Grand Prix will remain on the calendar until 2036! ??#F1 pic.twitter.com/eThvkzVOlc — Formula 1 (@F1) February 11, 2022

«Гран-при Бахрейна» дебютировал в «Формуле-1» в 2004 году. Гонки в Сахире проходили с 2004 по 2010 год и с 2012 года по нынешний момент. В 2011 году этап в Бахрейне был отменен из-за нестабильной ситуации в стране.

«Гран-при Бахрейна» станет первым этапом сезона-2022 и пройдет с 18 по 20 марта. Также на трассе в Сахире состоятся официальные предсезонные тесты, которые пройдут с 10 по 12 марта — за неделю до начала нового сезона.