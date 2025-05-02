Формула-1
2 мая, 20:21

«Формула-1» продлила «Гран-при Майами» до 2041 года

Сергей Ярошенко

«Гран-при Майами» продлен до 2041 года, сообщила пресс-служба «Формулы-1».

«Всего за три года «Гран-при Майами» зарекомендовал себя как одно из самых важных и зрелищных событий в нашем календаре, прекрасный пример качества и подхода, по-настоящему отражающий дух и амбиции «Формулы-1 в США». Продление соглашения до 2041 года — стратегическая веха огромной важности, укрепляющая наше присутствие в Америке и объединяющая постоянно углубляющуюся связь с нашей местной фан-базой», — сказал президент «Формулы-1» Стефано Доменикали.

Этап чемпионата в Майами был впервые включен в календарь в 2022 году.

В этом сезоне «Гран-при Майами» пройдет 2-4 мая.

Формула-1
