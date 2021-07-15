«Формула-1» представила болид, сконструированный по новым правилам 2022 года

«Формула-1» официально представила новый болид. Он построен по правилам нового технического регламента 2022 года. Отмечается, что у болида упрощена аэродинамика. Это должно улучшить ситуацию с обгонами.

«В следующем году в «Формуле-1» начинается захватывающая новая глава, вступает в силу радикально новый свод правил, призванный обеспечить еще более зрелищные гонки», — говорится в заявлении пресс-службы.

Here's a few more looks at 2022's new machinery ?



F1's regulations are set for a shake up at the start of 2022, with this new car aiming to make the racing closer than ever before #F1 #F12022 pic.twitter.com/0FSMPSvzPN — Formula 1 (@F1) July 15, 2021

Презентацию провели в Сильверстоуне. Там с 16 по 18 июля пройдет «Гран-при Великобритании».