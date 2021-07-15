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«Формула-1» представила болид, сконструированный по новым правилам 2022 года

15 июля 2021, 17:48
«Формула-1» представила новый болид 2022 года. Фото «Формула-1»
«Формула-1» представила новый болид 2022 года. Фото «Формула-1»
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«Формула-1» официально представила новый болид. Он построен по правилам нового технического регламента 2022 года. Отмечается, что у болида упрощена аэродинамика. Это должно улучшить ситуацию с обгонами.

«В следующем году в «Формуле-1» начинается захватывающая новая глава, вступает в силу радикально новый свод правил, призванный обеспечить еще более зрелищные гонки», — говорится в заявлении пресс-службы.

Презентацию провели в Сильверстоуне. Там с 16 по 18 июля пройдет «Гран-при Великобритании».

Дополнительная информация:

https://www.formula1.com/en/latest/article.10-things-you-need-to-know-about-the-all-new-2022-f1-car.4OLg8DrXyzHzdoGrbqp6ye.html

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