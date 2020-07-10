«Формула-1» подтвердила проведение «Гран-при России» в Сочи в конце сентября

Этап «Гран-при России» чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в нынешнем году пройдет в запланированные сроки согласно обновленной версии календаря сезона, сообщает сайт «Формулы».

«Гран-при России» в Сочи запланирован в первоначальной версии календаря на 25-27 сентября.

Чемпионат мира «Формулы-1» стартовал 3 июля на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдет и второй этапа сезона — «Гран-при Штирии». После этого в календаре запланирован «Гран-при Венгрии». Затем два этапа на Сильверстоуне («Гран-при Великобритании» и «Гран-при 70-летия» — в честь юбилея с момента создания «Формулы-1») и по одному в Испании, Бельгии и Италии.