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«Формула-1» подтвердила отмену «Гран-при Австралии»

02:21
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Пресс-служба «Формулы-1» подтвердила отмену «Гран-при Австралии» отменен из-за распространения коронавируса. Он должен был пройти с 13 по 15 марта, это первый этап сезона-2020.

«Мы понимаем, что это очень разочаровывающая новость для тысяч поклонников. Все владельцы билетов получат полный возврат средств», — отмечается в заявлении.

Ранее стало известно о том, что нескольких сотрудников команд «Формулы-1» изолировали из-за подозрений на коронавирус. Сообщалось, что в случае, если диагноз подтвердится хотя бы у одного из них, гонка не состоится.

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