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«Формула-1» перенесла летнюю паузу и продлила ее

19:30
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Руководство «Формулы-1» приняло решение перенести и продлить традиционную летнюю паузу в чемпионате. Обычно перерыв составляет две недели в августе — команды во время паузы прекращают всю деятельность.

Как сообщает официальный сайт «Формулы-1», этот перерыв перенесен на март — апрель. Причем продолжительность паузы составит три недели, а не две. Такое решение принято в связи с распространением коронавируса, из-за чего сезон «Формулы-1» не начался вовремя.

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