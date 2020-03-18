«Формула-1» перенесла летнюю паузу и продлила ее

Руководство «Формулы-1» приняло решение перенести и продлить традиционную летнюю паузу в чемпионате. Обычно перерыв составляет две недели в августе — команды во время паузы прекращают всю деятельность.

Как сообщает официальный сайт «Формулы-1», этот перерыв перенесен на март — апрель. Причем продолжительность паузы составит три недели, а не две. Такое решение принято в связи с распространением коронавируса, из-за чего сезон «Формулы-1» не начался вовремя.