«Формула-1» перенесла этапы в Бахрейне и Вьетнаме и планирует возобновить сезон в конце мая

Руководство «Формулы-1» приняло решение перенести этапы в Бахрейне и Вьетнаме, сообщает пресс-служба гоночной серии. Также, было принято решение предварительно отложить старт сезона-2020 до конца мая.

— Из-за глобального распространения коронавируса, а также после обсуждения проблемы с Международной автомобильной федерацией (ФИА) и организаторами гонок, «Формула-1» приняла решение отложить «Гран-при Бахрейна» и «Гран-при Вьетнама», которые должны были пройти с 20 по 22 марта и с 3 по 5 апреля соответственно, — говорится в заявлении руководства «Формулы-1». — В результате, «Формула-1» и ФИА ожидают, что сезон-2020 стартует в Европе в конце мая, однако в связи с ежедневно изменяющейся ситуацией даты могут быть пересмотрены.

Ранее из-за пандемии коронавируса был отменен «Гран-при Австралии», который должен был проходить с 13 по 15 марта и открыть сезон-2020. Таким образом, руководство «Формулы-1» надеется на проведение этапа в Монако, который должен состояться с 21 по 24 мая. Сроки проведения этапов в Голландии (1-3 мая) и Испании (8-10 мая) остаются под вопросом.

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»