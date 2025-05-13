«Формула-1» отмечает 75-летие

13 мая 1950 года в 13:00 в британском Сильверстоуне стартовала первая гонка «Формулы-1». Первый чемпионат мира состоял из семи этапов.

«75 лет назад наш спорт впервые появился, и нам выпала честь развивать это великолепное наследие. Оно было создано смелыми гонщиками, которые боролись за победу в 1950 году. Очень интересно увидеть цветные версии архивных фотографий — их создание стало отличным способом отметить это историческое событие», — приводит слова президента и исполнительного директора «Формулы-1» Стефано Доменикали пресс-служба чемпионата.

Чтобы отметить 75-летие этого исторического события, «Формула-1» выпустила отреставрированные и раскрашенные фотографии, рассказывающие о событиях первой гонки.