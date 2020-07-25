«Формула-1» опубликовала результаты тестов на коронавирус за неделю
Пресс-служба «Формулы-1» опубликовала результаты тестов на коронавирус, сделанных за период с 17 по 23 июля.
За эту неделю гонщики и персонал команд сдали в общей сложности 1461 анализ на наличие инфекции. Сообщается, что ни один из них не оказался положительным. Отмечается, что низкое количество тестов по сравнению с прошлыми периодами (когда выполнялось 4-5 тысячи тестов) связано с недельным перерывом между гонками в календаре.
Следующий этап «Формулы-1» состоится в Великобритании, он пройдет с 31 июля по 2 августа.
The FIA and Formula 1 can today confirm that between Friday 17th July and Thursday 23rd July, 1,461 tests for COVID-19 have been performed on drivers, teams and personnel. Of these, zero people have tested positive.— F1 Media (@F1Media) July 25, 2020