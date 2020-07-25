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«Формула-1» опубликовала результаты тестов на коронавирус за неделю

15:57

Пресс-служба «Формулы-1» опубликовала результаты тестов на коронавирус, сделанных за период с 17 по 23 июля.

За эту неделю гонщики и персонал команд сдали в общей сложности 1461 анализ на наличие инфекции. Сообщается, что ни один из них не оказался положительным. Отмечается, что низкое количество тестов по сравнению с прошлыми периодами (когда выполнялось 4-5 тысячи тестов) связано с недельным перерывом между гонками в календаре.

Следующий этап «Формулы-1» состоится в Великобритании, он пройдет с 31 июля по 2 августа.

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