«Формула-1» опубликовала расписание «Гран-при Австрии»

Руководство «Формулы-1» опубликовала расписание первого этапа сезона. Он состоится в Австрии с 3 по 5 июля. Расписание останется стандартным. В Шпильберге также пройдут этапы молодежных серий, а также Суперкубок «Порше».

Пятница, 3 июля

10:35 — Тренировка «Формулы-3»

12:00 — Первая тренировка «Формулы-1»

13:55 — Тренировка «Формулы-2»

15:05 — Квалификация «Формулы-3»

16:00 — Вторая тренировка «Формулы-1»

18:00 — Квалификация «Формулы-2»

18:55 — Тренировка Суперкубка «Порше»

Суббота, 4 июля

11:25 — Гонка «Формулы-3»

13:00 — Третья тренировка «Формулы-1»

14:30 — Квалификация Суперкубка «Порше»

16:00 — Квалификация «Формулы-1»

17:45 — Гонка «Формулы-2»

Воскресенье, 5 июля

10:45 — Спринт «Формулы-3»

12:10 — Спринт «Формулы-2»

13:25 — Гонка Суперкубка «Порше»

16:10 — Гонка «Формулы-1»