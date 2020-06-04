«Формула-1» опубликовала расписание «Гран-при Австрии»
Руководство «Формулы-1» опубликовала расписание первого этапа сезона. Он состоится в Австрии с 3 по 5 июля. Расписание останется стандартным. В Шпильберге также пройдут этапы молодежных серий, а также Суперкубок «Порше».
Пятница, 3 июля
10:35 — Тренировка «Формулы-3»
12:00 — Первая тренировка «Формулы-1»
13:55 — Тренировка «Формулы-2»
15:05 — Квалификация «Формулы-3»
16:00 — Вторая тренировка «Формулы-1»
18:00 — Квалификация «Формулы-2»
18:55 — Тренировка Суперкубка «Порше»
Суббота, 4 июля
11:25 — Гонка «Формулы-3»
13:00 — Третья тренировка «Формулы-1»
14:30 — Квалификация Суперкубка «Порше»
16:00 — Квалификация «Формулы-1»
17:45 — Гонка «Формулы-2»
Воскресенье, 5 июля
10:45 — Спринт «Формулы-3»
12:10 — Спринт «Формулы-2»
13:25 — Гонка Суперкубка «Порше»
16:10 — Гонка «Формулы-1»