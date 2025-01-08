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Сегодня, 12:50

«Формула-1» объявила о продлении контракта с «Гран-при Бельгии» до 2031 года

Сергей Ярошенко
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«Формула-1» объявила о продлении контракта с руководством трассы «Спа-Франкоршам», на которой проводятся этапы «Гран-при Бельгии».

Новое соглашение гарантирует проведение гонки в 2026, 2027, 2029 и 2031 годах, а в 2028-м и 2030-м ее место займет другой европейский «Гран-при».

Уточняется, что соглашение было продлено в том числе из-за последних модернизаций трассы, которые увеличили ее вместимость на 10 тысяч мест.

«Гран-при Бельгии» проводится с 1950 года. В 2024 году победителем этапа стал семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон.

Формула-1
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