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Сегодня, 17:50

«Формула-1» объявила о перенесении даты проведения «Гран-при Канады» с 2026 года

Алина Савинова
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С 2026 года этап чемпионата мира «Формулы-1» в Канаде будет проводиться на несколько недель раньше, сообщает пресс-служба «Королевских гонок».

В этом году соревнования в Монреале проходили с 7 по 9 июня. Начиная с сезона-2026 этап будет проводиться в третий или четвертый уикенд мая. «Гран-при Монако» перенесется на первую полную неделю июня.

Отмечается, что данное решение было принято с целью сделать расписание календаря более разумным с точки зрения логистики для команд и персонала.

Генеральный директор промоутерской компании «Гран-при Канады» Octane Racing Group Жан-Филипп Паради заявил, что изменение в календаре демонстрирует желание организации и «Ф-1» сочетать спортивные результаты и проведение мероприятий с экологической ответственностью.

Сезон-2025 «Формулы-1» начнется с этапа в Австралии, который будет проходить с 14 по 16 марта. Завершением чемпионата станет гонка в Абу-Даби — 5-7 декабря. В общей сложности календарь вновь будет включать 24 «Гран-при».

Формула-1
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