«Формула-1» не станет отменять этапы в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме из-за коронавируса

Компания Liberty Media, обладающая правами на «Формулу-1», выступила с заявлением о том, что этапы сезона-2020 в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме не будут отменены или перенесены в связи с эпидемией коронавируса.

— Этапы в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме состоятся по запланированному графику, эти гонки не будут перенесены, — цитирует Daily Mail заявление Liberty Media. — Тех, кто приедет из Италии, будет встречать специальная команда, которая сопроводит их в зал, где врачи будут проверять их на наличие коронавируса в течение трех часов. Сезон будет продолжаться так же, как и планировалось, за исключением перенесенного «Гран-при Китая».

Сезон-2020 в «Формуле-1» стартует в середине марта, с 13 по 15 марта будет проходить «Гран-при Австралии», являющийся первым в календаре гоночной серии.