«Формула-1» не будет переносить Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии

Организаторы «Формулы-1» не будут искать новые даты для этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии, если конфликт на Ближнем Востоке продолжится. Об этом сообщил журналист BBC Эндрю Бенсон на своей странице в соцсети X.

По его словам, в случае невозможности провести гонки в запланированные сроки они будут отменены. Причина — плотный календарь чемпионата, который не позволяет переносить этапы на другие даты.

Гран-при Бахрейна должен пройти с 10 по 12 апреля, а этап в Саудовской Аравии — с 17 по 19 апреля. Новый сезон «Формулы-1» стартует 6-8 марта в Австралии.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города, включая Тегеран. Ответные удары были нанесены по военным базам США в Бахрейне, Саудовской Аравии и других странах региона.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max