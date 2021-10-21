«Формула-1» назовет Ферстаппена самым популярным пилотом года

«Формула-1» назовет пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена самым популярным гонщиком 2021 года, сообщает Daily Mail.

По информации источника, второе место в опросе болельщиков, организованном вместе с аналитической компанией Nielsen Sports и Motorsport Network, займет пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон станет третьим.

В нынешнем сезоне «Формулы-1» Ферстаппен занимает первое место в личном зачете, набрав 262.5 очка. Хэмилтон с 256.5 баллами расположился на второй позиции. Норрис набрал 145 очков и расположился на четвертой строчке.