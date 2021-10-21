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«Формула-1» назовет Ферстаппена самым популярным пилотом года

21 октября, 16:40
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«Формула-1» назовет пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена самым популярным гонщиком 2021 года, сообщает Daily Mail.

По информации источника, второе место в опросе болельщиков, организованном вместе с аналитической компанией Nielsen Sports и Motorsport Network, займет пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон станет третьим.

В нынешнем сезоне «Формулы-1» Ферстаппен занимает первое место в личном зачете, набрав 262.5 очка. Хэмилтон с 256.5 баллами расположился на второй позиции. Норрис набрал 145 очков и расположился на четвертой строчке.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/formulaone/article-10113591/Max-Verstappen-named-popular-Formula-One-driver-world-Lewis-Hamilton.html

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