«Формула-1» может перенести предсезонные тесты в Бахрейн

«Формула-1» может перенести предсезонные тесты из Барселоны в Бахрейн, сообщает Motorsport.

По информации источника, решение может быть связано с потенциальным переносом старта сезона из-за пандемии коронавируса. В случае переноса «Гран-при Австралии» сезон-2021 откроет гонка в Бахрейне, запланированная на 28 марта. Предполагается, что тесты могут пройти там же с 12 по 14 марта. Изначально планировалось провести тесты с 2 по 4 марта в Барселоне.

Ранее сообщалось, что о решении перенести «Гран-при Австралии» из-за пандемии могут сообщить до конца января.