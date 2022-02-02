«Формула-1» изменит правило второго сегмента квалификации

В 2022 году в «Формуле-1» изменится правило выбора шин на гонку, сообщает журналист Motorsport Роберто Кинкеро.

Ранее десять лучших по итогам квалификации пилотов должны были стартовать в воскресном заезде на той резине, на которой гонщики прошли из второго в третий сегмент.

На последнем заседании стратегической группы «Ф-1» было принято решение об отмене данного правила. Теперь участники смогут выбрать любой комплект шин, который покажется им самым оптимальным для начала гонки.