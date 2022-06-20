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Сегодня, 18:09

«Формула-1» и «Астон Мартин» остались недовольны шлемом Феттеля в защиту окружающей среды

Иван Шитик
Корреспондент
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Команде «Астон Мартин», как и руководителям «Формулы-1» не понравился шлем Себастьяна Феттеля для «Гран-при Канады», сообщает Auto Motor und Sport.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» призвал прекратить разработку нефтяных песков в провинции Альберта из-за существенного ущерба окружающей среды, чему и посвятил ливрею. В ответ консервативные политики местного уровня обвинили Феттеля в «лицемерии», напомнив, что «Астон Мартин» спонсируется нефтяной компанией Saudi Aramco.

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель все же не стал надевать на «Гран-при Канады» шлем с особым дизайном, который был посвящен экологической проблеме.

Однако Феттель выходил в футболке с надписью «Прекратите добывать нефтеносные пески — это преступление против климата в Канаде». Такой же лозунг был размещен на шлеме немецкого пилота.

Астон Мартин
Себастьян Феттель
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