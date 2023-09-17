«Формула-1», «Гран-при Сингапура»: смотреть прямую трансляцию гонки (видео)

Этап чемпионата мира «Формула-1» «Гран-при Сингапура-2023» пройдет в воскресенье, 17 сентября. Гонка пройдет на автодроме Марина-Бэй, начало — 15:00 по московскому времени.

Легальных трансляций «Формулы-1» на российском телевидениии не запланировано. Следить за гонками в прямом эфире бесплатно можно в социальной сети ВКонтакте — в группах, посвященных автоспорту.